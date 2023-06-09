Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ на двух направлениях

Министерство обороны в очередной сводке сообщило о потерях ВСУ за минувшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Именно на этих двух направлениях украинские военные предпринимают самые массированные атаки. Они не приносят существенных успехов, при этом ВСУ теряют живую силу и технику.

Так, за день они потеряли 680 военнослужащих, 35 танков, 11 БМП, 19 боевых бронированных машин. Также была уничтожена французская самоходная артиллерийская установка Caesar.

На Донецком направлении Южная группировка войск отразила шесть атак ВСУ. Противник потерял 410 военнослужащих, четыре танка, восемь БМП и гаубицу «Мста-Б».