Минобороны сообщило об уничтожении 48 беспилотников за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение трех часов перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом 4 марта сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, атаки были зафиксированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее число целей — 15 аппаратов — было сбито над акваторией Черного моря. Еще 11 дронов уничтожены в небе над Ростовской областью, семь — над территорией Республики Крым, пять — над Саратовской областью.

Кроме того, три беспилотника ликвидированы над Азовским морем, по два — над Белгородской и Курской областями, а также над Краснодарским краем. Один аппарат, как уточнили в министерстве, был перехвачен над Воронежской областью.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все обнаруженные воздушные цели были своевременно уничтожены средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили несколько украинских БПЛА над Сочи, Сириусом и Анапой.