Взрывы над Черным морем: в Сочи и Сириусе трижды включали сирены воздушной опасности

По свидетельствам очевидцев, в небе над побережьем прогремело не менее десяти взрывов. Вспышки и характерные звуки работы ПВО фиксировались в Адлере, Лазаревском районе, а также со стороны акватории Черного моря. Сирена воздушной опасности включалась в городах как минимум трижды.

В связи с оперативной обстановкой в международном аэропорту Сочи повторно введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. По состоянию на текущий момент задержано более 30 рейсов. Самолеты, следовавшие в Сочи, перенаправляются на запасные аэродромы. Это уже вторая за сутки приостановка работы авиаузла из-за угрозы безопасности полетов.

Местные власти подтвердили обнаружение фрагментов сбитых дронов на земле. В селе Супсех под Анапой обломки упали на территории четырех частных домовладений. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения жилых построек не зафиксированы. На местах падения работают оперативные службы и взрывотехники для закрепления доказательной базы и обеспечения безопасности жителей.

