Минобороны: средства ПВО сбили за час 13 БПЛА ВСУ над регионами России
Силы ПВО сбили за час 13 дронов ВСУ над российскими регионами
Фото: [pxhere.com]
Системы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Ростовской и Белгородской областями, как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Отмечается, что удар вражескими дронами наносился в промежутке между 22 и 23 часами в среду, 30 июля.
«В период с 22:20 мск до 23:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В Министерстве обороны уточнили, что девять беспилотных летательных аппаратов были сбиты в небе над Ростовской областью, а четыре — над Белгородской областью.
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