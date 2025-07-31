Минобороны: средства ПВО сбили за час 13 БПЛА ВСУ над регионами России

Системы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Ростовской и Белгородской областями, как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что удар вражескими дронами наносился в промежутке между 22 и 23 часами в среду, 30 июля.

«В период с 22:20 мск до 23:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны уточнили, что девять беспилотных летательных аппаратов были сбиты в небе над Ростовской областью, а четыре — над Белгородской областью.

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