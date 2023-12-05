Минобороны США разочаровалось в реакции Байдена на атаки судов в Красном море

За предыдущие сутки коммерческие корабли четырежды были атакованы в акватории Красного моря. Американскому эсминцу даже пришлось открывать огонь, чтобы сбить беспилотники, которые несли угрозу торговому флоту. Издание Politico опросило военных чиновников, которые выразили свое беспокойство такими действиями. Они считают, что президент США намеренно старается не привлекать внимания к подобным действиям, чтобы не разгонять конфликт на Ближнем Востоке еще больше.

Тем не менее, по мнению Пентагона, такие атаки сами по себе ведут к эскалации конфликта. Тем более, что их число постепенно увеличивается. С каждым днем под удары попадает все большее количество судов.