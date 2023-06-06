Минобороны: ВСУ понесли существенные потери при попытке атаки на Южнодонецком направлении
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Новая попытка атаки ВСУ на Южнодонецком направлении завершилась огромными потерями для украинской армии, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Наступление стоило ВСУ жизней более полутора тысяч военных. Российская армия уничтожила 28 танков, из них восемь Leopard, и 109 бронемашин.
Украинская атака оказалась безрезультатной, противник был вынужден отойти.
Массированное наступление на Южнодонецком направлении началось 4 июня силами шести механизированных и двух танковых батальонов. ВСУ пытались атаковать одновременно на пяти участках, но нигде не сумели пробиться.