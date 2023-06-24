Минобороны: ВСУ пытается воспользоваться пригожинской провокацией для подготовки наступления

Украинская армия стягивает силы на артемовское направление, чтобы переломить ситуацию на этом участке фронта в свою пользу.

По заявлению военного ведомства, украинские военные тут же отреагировали на события, которые происходят на территории России.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим сосредоточивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения», - указали в министерстве обороны РФ.

Это сообщение привело ТАСС. По утверждению военных, для наступления Киев готовит части 35-й и 36-й бригад морской пехоты. В данный момент артиллеристы Южной группировки российской армии наносят по ним интенсивные удары, пытаясь сорвать их сосредоточение. Тем же самым занимается российская авиация.