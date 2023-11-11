Минометчики ВС РФ уничтожили украинский опорный пункт возле Артемовска

Они сумели четко и точно отстреляться по врагу благодаря целеуказаниям с беспилотника.

Минометные расчеты Тульского воздушно-десантного соединения, получив приказ на готовность к открытию огня, потратили всего несколько минут на приведение своего оружия в боеготовность. Затем они открыли точный огонь, который временами подправлялся и корректировался.

«Расчету достаточно нескольких минут для приведения миномета к бою, после этого беглым огнем с корректировкой минометы наносят удар», - сообщили об этом в министерстве обороны РФ.

Эти слова привело ТАСС. Стоящие на вооружении минометы позволяют уничтожать противника на дистанции до семи километров. В этот раз бойцы своей четкой и слаженной работой сумели добиться уничтожения опорного пункта неприятеля.