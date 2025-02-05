Минтранс начал проверять весь танкерный флот в РФ

Все российские танкеры будут проверены на соответствие нормативам и обязательным требованиям. Такое заявление сделало в своем телеграм-канале Министерство транспорта РФ.

После того как в декабре прошлого года возле Керченского пролива произошла авария сразу с двумя танкерами, было принято решение провести проверку всего российского транспортного флота. И вот теперь Минтранс анонсировал запуск этой проверки, которая коснется 500 компаний.

«В рамках проводимых мероприятий Ространснадзором будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов», — указано в микроблоге.

Проверка также коснется нормативной базы, которая регулирует перевозки нефти и нефтепродуктов с помощью водных путей сообщения.

Ранее сообщалось, что из кормовой части танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение у берегов Кубани, был выгружен весь мазут. Теперь на очереди осталась утилизация этой части судна. Пока ведется разработка всей необходимой документации для этой операции.