Оперштаб сообщил о завершении очистки кормовой части «Волгонефть-239» от мазута

Сотрудники завершили работы по удалению мазута из танков и отсеков в кормовой части танкера «Волгонефть-239». Об этом стало известно из сообщения в соцсетях, поступившего от оперативного штаба Краснодарского края.

В течение недели транспортные средства для перевозки битума выгрузили почти 1488 тонн мазута, как сообщили в региональном оперативном штабе. В планах — утилизация кормовой части корабля.

«Битумовозы закончили работу. Финальная очистка танков и отсеков кормовой части танкера „Волгонефть-239“ от мазута полностью завершена», — говорится в публикации.

В оперштабе также добавили, что в настоящее время ведется обязательная подготовка и разработка необходимой документации.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту первого находилось 13 членов экипажа, на борту второго — 14. Причиной аварии стал сильный шторм: суда столкнулись с ветром и волнами, достигавшими семи баллов. Экипаж обоих танкеров был эвакуирован, но один из моряков «Волгонефти-212» погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Крыму введут режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море.