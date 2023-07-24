Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть предельно внимательными во время дождя

Сегодня в течение дня в Подмосковье пройдет дождь, местами осадки будут интенсивными, предупредили в областном министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными в непогоду, особенно в местах притяжения пешеходов, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Утром загруженность дорог в регионе составляет четыре балла, уточнили в Минтрансе Подмосковья. На дорогах области зафиксировали свыше 937 тысяч автомобилей. Сейчас движение в сторону столицы затруднено на Ленинградском, Щелковском, Пятницком, Дмитровском и Насовихинском шоссе, а также на трассах «Крым», «Дон», «Беларусь», «Балтия» и «Урал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье введут в эксплуатацию двадцать новых транспортных объектов.