Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов не совершать резких маневров из-за дождя

Утром в понедельник загруженность дорог в Московской области оценивается как невысокая — три балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По данным ведомства, на дорогах Подмосковья зафиксировано более 930 тысяч автомобилей. Сейчас движение затруднено на Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Щелковском и Каширском шоссе, а также на трассах «Крым», «Дон», «Балтия», «Волга», «Урал» и «Беларусь».

В областном Минтрансе отметили, что сегодня воздух в регионе прогреется до плюс двадцати семи градусов. Местами пройдет небольшой дождь. В связи с этим водителей призвали быть на дорогах предельно аккуратными: соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации в регионе концессионных проектов дорожного строительства.