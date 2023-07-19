Минтранс Подмосковья призвал водителей не терять бдительность на дорогах из-за дождя

В Московской области продолжается дождь, а порывы ветра достигают двадцати метров в секунду, предупредили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В ведомстве призвали автомобилистов не терять бдительность на дорогах, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам напомнили о том, что проезжую часть нужно пересекать исключительно по переходам, а также не закрывать себе обзор зонтиками и капюшонами.

Загруженность дорог в среду утром составляет четыре балла, уточнили в областном Минтрансе. Движение затруднено на Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе в сторону Москвы, а также на трассах «Балтия», «Дон», «Беларусь», «Урал», «Крым» и «Волга».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализуемых в Подмосковье концессионных проектах дорожного строительства.