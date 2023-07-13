Специалисты «Росавтодора» проверили строительство федеральных трасс в Подмосковье

Сотрудники «Росавтодора» проверили ход ремонтных работ на участках трасс «Волга» и «Золотое кольцо» в Московской и Владимирской областях. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что специалисты Федерального дорожного агентства осмотрели два участка дороги в Богородском округе Подмосковья. Первым стал 46-й километр трассы вблизи деревни Старые Псарьки. Там сейчас идет строительство разворотной петли с шестью полосами. Она обеспечит безопасный съезд к деревне Ельня. Завершить работы планируют этой осенью.

Также сотрудники «Росавтодора» обследовали участок обхода Ногинска — с 57 по 60 километр. Там сейчас идет капремонт. Дорогу расширят до шести полос, заменят основание и обустроят новый верхний слой покрытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о концессионных проектах дорожного строительства, которые реализуются в Московской области.