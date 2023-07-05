Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности на дорогах в связи с непогодой

Автовладельцев в Подмосковье призвали к соблюдению особой осторожности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Как рассказали в Минтрансе региона, до конца недели в области вероятны дожди и грозы, также усилится ветер.

Водителям напомнили об опасности совершения резких маневров и использования телефона во время движения. Также в министерстве рекомендовали не оставлять машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.

Помимо этого, в ведомстве призвали мотоциклистов вообще воздержаться от поездок в условиях переменчивой погоды.