Минтранс Подмосковья сообщил о снижении аварийности на дорогах региона

Число ДТП на дорогах Подмосковья по итогам первых девяти месяцев текущего года сократилось на три процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава областного Минтранса Алексей Гержик. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Так, с января по сентябрь в Московской области было зафиксировано свыше 2,8 тысячи аварий с погибшими и ранеными. Самыми частыми ДТП с жертвами остались столкновения и наезды на стоящие транспортные средства.

«Число раненых также ниже на четыре процента по сравнению с прошлым годом, а число погибших выросло на один процент», — уточнил министр.

В Подмосковье для повышения безопасности и предотвращения ДТП проводится комплексная работа. Так называемые очаги и предочаги аварийности на дорогах региона обустраивают элементами безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность федеральной поддержки в развитии транспорта в Подмосковье.