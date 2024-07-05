Минцифры: по всей Украине, включая Киев, объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины в настоящее время ревет воздушная тревога, следует их опубликованных Минцифры страны данных онлайн-карты.

Согласно размещенной ведомством информации, сначала в районе 23 часов вечера четверга, 4 июля, тревогу объявили в Черкасской и Киевской областях. Затем сирены заревели в самом Киеве, а уже после разошлось по всей Украине.

Ранее стало известно, что Горловка в ДНР вновь подверглась вражескому обстрелу. ВСУ выпустили по мирному городу порядка 43 снарядов. В ходе бомбежки один мирный житель погиб на месте от полученных ран. Еще трое человек получили травмы и были экстренно госпитализированы медиками.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео удара ОТРК «Искандер-М» по населенному пункту Украинка у Запорожской области. Там на станции в момент ракетной атаки ВС РФ происходила разгрузка железнодорожного эшелона с военной техникой для украинской армии, в том числе переданной Киеву странами Запада.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.