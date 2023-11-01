Минздрав МО: число пострадавших от отравления в кадетском училище в Луховицах увеличилось до 22 человек

В Луховицах произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в кадетском училище-интернате «Орел», расположенном в селе Дединово. Предварительная причина — ротавирусная инфекция.

СМИ пишут о 20 пострадавших, однако, как нам рассказали в подмосковном Минздраве, за помощью в медицинские учреждения обратились уже 22 ребенка.

«Трое из них осмотрены медиками на месте, они отказались от дальнейшей госпитализации. Еще 19 доставлены в медучреждения, подведомственные Минздраву Московской области. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи планируют осмотреть место отравления и направить полученные данные в Роспотребнадзор.

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