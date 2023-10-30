Реальные сроки: как накажут виновных в смертельных отравлениях из-за «Мистера Сидра»

По делу «Мистера сидра» будут судить трех человек, которые подозреваются в краже метилового спирта со склада МВД — Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, именно с этого склада была похищена отрава, которую продали под видом этанола Анару Гусейнову — производителю «Мистера Сидра». Установлено, что сотрудник полиции, который охранял склад с двумя своими подельниками, вывез более шести тыс. литров смертельной жидкости. Напомним, что от алкогольного суррогата в начале лета 2023 года в нескольких регионах России скончались 50 человек и еще более 100 пострадали.

Юрист Алла Георгиева рассказала, какое наказание может грозить фигурантам дела. По ее словам, шансы получить реальные сроки заключения очень велики.

«Если уголовное дело возбуждено за кражу в крупном размере, то наказание за это наступит в виде лишения свободы сроком до четырех с половиной лет. Если же преступление определят как кражу, совершенную организованной группой, то наказание может быть до семи с половиной лет», — рассказала Георгиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Юрист подчеркнула, что сроки наказания могут быть увеличены, если будут выявлены другие случаи смертельного отравления.

«Решение суда будет зависеть от всех обстоятельств дела: мотивов преступления, личности виновных, признания или непризнания вины, желания сотрудничать со следствием», — заключила собеседница издания.

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