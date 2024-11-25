По словам Родионa Мирошникa, посла по особым поручениям МИД, ВСУ организовали в Селидово настоящую «кровавую баню», желая повторить жестокую провокацию, произошедшую в Буче, сообщило РИА Новости.

Мирошник отметил, что граждане, эвакуированные из Селидово, сообщают о множестве убитых мирных жителей на окровавленных солдатами ВСУ улицах этого города.

Свидетели с ужасом описывают детали происшествий, включая адреса, имена погибших, а также характеристики карателей из киевского режима. Они утверждают, что этот акт насилия произошел за два-три дня до того, как российские войска заняли город.

Кроме того, Мирошник заявил, что следственные органы займутся изучением собранных данных и доказательства случившегося. В настоящее время имеются показания жертв и свидетелей, которые смогли избежать гибели в Селидово.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ заложили мины в колодцы и скважины Селидово при отступлении.