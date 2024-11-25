Во время отступления из Селидова украинские вооруженные силы (ВСУ) ставили мины в колодцах и на подъездах к скважинам. Разминирование этих территорий потребует несколько месяцев, как сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в военных кругах.

Согласно имеющимся данным, ВСУ традиционно минировали все здания, где они находились. Кроме того, они также заминировали местную инфраструктуру, включая колодцы и пути к скважинам, вероятно, с целью полностью лишить местных жителей доступа к воде. Процесс разминирования займет значительное время.

Также отметили, что для минирования украинские силы использовали различные модификации западных мин, а также самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что жители освобожденного российскими военными Селидово в ДНР продолжают рассказывать жуткие истории о бесчинствах, которые творили все последнее время украинские боевики.