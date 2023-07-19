Мишустин назначил нового заместителя главы Минтранса, который будет отвечать за безопасность

По данным Интерфакса, Филиппов будет курировать в ведомстве вопросы безопасности. Ранее за это направление в Минтрансе отвечал Александр Суханов, отправленный в отставку после взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года.

Еще одну атаку на Крымский мост ВСУ провели в ночь на 17 июля. В результате теракта погибли двое человек.

Евгений Филиппов до своего назначения в Минтранс трудился в структуре «Ростеха», где как раз занимался вопросами безопасности.