Мишустин назначил нового заместителя главы Минтранса, который будет отвечать за безопасность
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Евгения Филиппова заместителем министра транспорта. Соответствующее распоряжение приводится на портале правовой информации.
По данным Интерфакса, Филиппов будет курировать в ведомстве вопросы безопасности. Ранее за это направление в Минтрансе отвечал Александр Суханов, отправленный в отставку после взрыва на Крымском мосту в октябре прошлого года.
Еще одну атаку на Крымский мост ВСУ провели в ночь на 17 июля. В результате теракта погибли двое человек.
Евгений Филиппов до своего назначения в Минтранс трудился в структуре «Ростеха», где как раз занимался вопросами безопасности.