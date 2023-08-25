Мятежники Нигера разрешили ввод в страну иностранных военных при нападении на их страну

Если в отношении Нигера будет совершена агрессия, то на его территорию войдут армии Буркина-Фасо и Мали.

Ранее генерал Абдурахман Тчиани, ставший новым главой Нигера после переворота, встретился с главами министерств иностранных дел этих двух стран. Они сумели достичь соглашения, по которым подразделения как из Мали, так и из Буркина-Фасо, помогут отражать нападение извне на нигерийскую территорию. Сами министры выразили свое полное удовлетворение таким результатом встречи. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

В Нигере в конце июля произошел военный переворот. Большинство западных стран и региональное объединение ЭКОВАС осудило его. Нигерские военные совместно с президентской гвардией сместили главу государства и создали «"Национальный совет по защите отечества», который впоследствии сформировал новое правительство.