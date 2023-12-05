РФ сумела перевести свое промышленное производство на военные рельсы, и за счет этого получила огромное преимущество над своим противником.

Киев никак не сможет справиться без западной помощи в развязанном противостоянии, так считают журналисты из немецкого издания Bild. Они отметили, что россияне имеют огромное преимущество над украинской армией.

«Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы», - было сказано в статье.

ВС РФ превосходит в своих силах в несколько раз все возможности Киева. И с каждым днем это преимущество возрастает. Авторы статьи подчеркнули, что силу России сильно недооценили, когда посчитали, что поставка сотни танков Киеву поможет решить проблемы на фронте.