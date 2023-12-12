Многотонный бульдозер опрокинулся на железнодорожном переезде в Подмосковье

Авария произошла на железнодорожном переезде в Московской области. Многотонный бульдозер соскочил с платформы перевозившего его тягача.

ЧП произошло утром во вторник на переезде в поселении Старая Купавна, сообщает «Говорит и показывает Москва». Тяжелая спецтехника опрокинулась с трала прямо на железную дорогу, перекрыв ее.

В результате случившегося никто не пострадал. Последствия аварии уже устранены.

Ранее сообщалось, что на нерегулируемом железнодорожном переезде в Раменском столкнулись электричка и автомобиль.