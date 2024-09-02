МО РФ: ПВО уничтожила вражеские бомбы и снаряды западного производства
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Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire, которые принадлежали украинским войскам. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в понедельник, 2 сентября.
Силы ПВО успешно предотвратили угрозу, сбив 30 БПЛА, три французские управляемые бомбы Hammer, а также 26 чешских реактивных снарядов Vampire, выпущенных врагом. Кроме того, российские дроны, ракетные войска, артиллерийские подразделения и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по сосредоточениям живой силы и военной техники противника в 143 различных точках.
Соответствующей информацией Министерство обороны РФ поделилось в официальном телеграм-канале. Там же представлена полная сводка ведомства о ходе СВО на территории Украины.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Скучное в ДНР. Российские подразделения работали слаженно и оперативно при выполнении поставленных задач.