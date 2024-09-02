Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire, которые принадлежали украинским войскам. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в понедельник, 2 сентября.

Силы ПВО успешно предотвратили угрозу, сбив 30 БПЛА, три французские управляемые бомбы Hammer, а также 26 чешских реактивных снарядов Vampire, выпущенных врагом. Кроме того, российские дроны, ракетные войска, артиллерийские подразделения и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по сосредоточениям живой силы и военной техники противника в 143 различных точках.

Соответствующей информацией Министерство обороны РФ поделилось в официальном телеграм-канале. Там же представлена полная сводка ведомства о ходе СВО на территории Украины.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Скучное в ДНР. Российские подразделения работали слаженно и оперативно при выполнении поставленных задач.