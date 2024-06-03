МО РФ: добровольцы в ВСУ с начала СВО практически выбиты

Добровольцы в составе ВСУ, вступившие с началом СВО практически выбиты в результате боевых действий. Соответствующее заявление сделали представители российского Минобороны в опубликованном видеоматериале, передает информационное агентство РИА Новости .

Как заявил в видео военнослужащий под позывным «ВВ», в пехотном варианте противник в данный момент проседает, Он объяснил это тем, что большая часть добровольцев, вступивших в ряды украинских ВС после начала СВО, оказалась постепенно выбита.

Он также отметил, что новые силы противника, забрасываемые на передовую сейчас, имеют куда меньший уровень подготовки на фоне того, что время на их подготовку было сокращено до минимума.

В видео также сообщается, что в отличие от противника, российская Армия на регулярной основе проводит боевое слаживание подразделений и обучение личного состава. Уточняется, что бойцы отрабатывают применение различных тактических приемов.

После подготовки, боев в ходе ведения позиционной войны начинает утрачивать навыки через пару месяцев, отметили в оборонном ведомстве. Поэтому российские военнослужащие проходят регулярную подготовку в свободное от работы время, подчеркивается в видео.

Ранее сообщалось, что украинские сотрудники Государственной службы по ЧС будут мобилизованы.