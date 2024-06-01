По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко*, в Незалежной начнется мобилизация сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что такое решение принято Верховной Радой Украины.

По мнению украинского парламентария, подобное решение является абсолютно безумным.

Ранее сообщалось, что отказ жителей Незалежной участвовать в боевых действиях привело к очень большой коррупции в стране. За освобождение от призыва с украинских мужчин требуют не менее 10 тыс. долларов. По мнению политолога Александра Дудчака, в Киеве осознали, что коррупционная деятельность несет большую прибыль, тем не менее ставки увеличиваются, а у людей заканчиваются ресурсы.

Кроме того, в стране стали освобождать заключенных, готовых воевать и желающих вступить в ряды украинской армии.