МО РФ: ВСУ после неудачи с Курской АЭС хотели захватить ЗАЭС

В Министерстве обороны России сообщили, что во время вторжения в Курскую область украинские вооруженные силы (ВСУ) намеревались захватить атомную электростанцию. Эту информацию озвучил на брифинге руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, передал «Интерфакс».

«Министерству обороны РФ стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация», — сказал Кириллов.

Он также добавил, что территория, на которой располагается Курская АЭС, находится под влиянием южных ветров, которые в течение первых 12 часов после выбросов будут переносить загрязнители на север, над российской территорией.

Российское военное ведомство подчеркнуло, что Украина может предпринять попытки захвата объектов ядерной энергетики России.

Кириллов также заявил, что атаки с украинской стороны на стратегически важные инфраструктурные объекты России, в том числе на Курскую атомную электростанцию, могут нести риски, аналогичные тем, что имели место на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не планировала захватывать Курскую АЭС, которая находится в городе Курчатове, что почти 65 км от границы с Украиной.