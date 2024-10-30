Украина не собиралась захватывать критическую инфраструктуру России, в том числе и Курскую АЭС. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова передает издание «Страна».

В августе 2024 года в Курской области вводили режим КТО на фоне потенциальных диверсионно-террористических угроз со стороны Украины. Речь шла в том числе и про возможные атаки со стороны ВСУ на «атомку». Сейчас безопасность АЭС остается таким же волнующим вопросом.

Однако Зеленский в последнем интервью заявил, что у украинской стороны якобы не было планов захватывать такие объекты.

«Россия думает, что очень сильна, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но никогда не хотели этого», — сказал уркаинский глава.

Курская АЭС в городе Курчатов находится в почти 65 км от границы с Украиной. Станция подвергалась атакам ВСУ до вторжения армии в регион. В районе расположения АЭС находили обломки сбитых ракет в августе. При прямом попадании в блоки могла произойти катастрофа, которую эксперты сравнивают со вторым Чернобылем.

Напомним, что в Курской области продолжают вытеснять противника за пределы границы. Командир спецназа «Ахмат» считает, что ВСУ подвигли ВС РФ на активное наступление.