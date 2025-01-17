МО Румынии подняло в воздух истребители из-за БПЛА у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 в ответ на нарушение своих воздушных границ. Об этом проинформировало издание Defense Romania, ссылаясь на Министерство национальной обороны Румынии.

В то же время Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о введении мер для оповещения жителей города Тулча и его окрестностей. В 3:30 по местному времени оповещение было приостановлено, а в 3:48 истребители уже вернулись на свою базу.

Министерство национальной обороны страны провело расследование на месте и выявило на территории за пределами населенного пункта Плауру, расположенного вблизи границы с Украиной, следы возможного удара беспилотника.

Ранее Румыния обвинила НАТО в попытке развязать третью мировую войну.