Североатлантический альянс (НАТО) во главе с генеральным секретарем организации Марком Рютте обвинили в попытке развязать третью мировую войну на Украине. Такое заявление сделал кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску. Его слова процитировала «Лента.ру».

«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну в регионе Украины посредством, в частности, Румынии», — сказал он.

Джорджеску подчеркнул, что такой план осуществим через «марионеток», стоящий во главе страны. Кроме того, без Румынии сделать это невозможно, поэтому НАТО пытается втянуть ее в конфликт.

Ранее Джорджеску заявил, что военная база «Михаил Когэлничану» на территории страны может стать крупнейшим опорным пунктом Североатлантического альянса в Европе. И это место используют как отправную точку для начала военного конфликта с Россией.