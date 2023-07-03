Мобилизованному жителю Томска дали семь лет колонии за оставление воинской части

За неполный год службы в армии мужчина уже дважды самовольно уходил с территории части.

Томич был призван в армию в рамках частичной мобилизации. Но долго служить он не захотел, и уже 14 декабря покинул часть, в которой находился. Уже после возвращения назад, он повторно допустил такой же проступок, и надолго ушел со службы 21 марта. В свое оправдание злоумышленник каждый раз заявлял, что ему хотелось отдохнуть «на гражданке» от армии.

Об этом сообщило ТАСС. В итоге Томский гарнизонный военный суд утвердил обвинительный приговор в его отношении.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - таков был вердикт судьи.

Такое наказание было определено по совокупности двух преступлений.