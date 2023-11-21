Мобилизованный украинец сообщил о расстреле собственной артиллерией сдающихся в плен солдат

При попытке бойцов ВСУ сдаться, по ним тут же открывают огонь собственные орудия.

Андрей Лукьянов был мобилизован в армию и попал на передовую. Он рассказал об обстоятельствах своего попадания в плен. Он сдался российским военным вместе со своими сослуживцами.

«Во время того, как они нас переводили, по нам был открыт огонь на поражение со стороны ВСУ. Они пытались нас убить, чтобы мы не попали в плен», - заявил военный.

Его слова привело ТАСС. Лукьянов также добавил, что по его впечатлениям, Киев не заинтересован в возвращении своих солдат из плена, а также в сохранении их жизней.