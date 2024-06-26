Мобильные телефоны нашли в шоколадных конфетах в СИЗО Коломны

Сотрудники следственного изолятора №6 в Коломне обнаружили четыре мобильных телефона в одной из посылок обвиняемому. Об этом рассказали в ГУФСИН России по Подмосковью.

Средства связи с USB-проводами были спрятаны в шоколадных батончиках, которые жительница Ивановской области отправила своему мужу — гражданин содержится в СИЗО по обвинению в краже.

Фото: [ ГУФСИН России по МО ]

По факту находки в учреждении организовали проверку. Женщине, отправившей посылку, грозит ответственность.

В ведомстве напомнили, что передавать в учреждения уголовно-исполнительной системы какие-либо средства связи запрещено. За это может грозить уголовная ответственность.