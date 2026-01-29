Молча подошел и ударил: видео шокирующего нападения на пенсионерку в магазине Кузбасса

В Кемеровской области появилось шокирующее видео нападения на пожилую женщину в магазине. Кадры, опубликованные в Telegram-каналах, показывают, как россиянин без видимых причин подошел к пенсионерке, выбиравшей товары, и нанес ей удар ножом.

На записи видно, что после удара женщина упала на пол. Ее крики услышала сотрудница магазина, которая немедленно бросилась на помощь. Продавщице удалось оттеснить нападавшего от жертвы, предотвратив повторные удары. После этого агрессор, странно себя ведя, сел на пол и начал что-то выкрикивать. Мужчину задержали на месте происшествия, а пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Видео служит ключевым доказательством по делу и вызвало широкий общественный резонанс.