Молодого человека арестовали за вовлечение ребенка в зацепинг в Подмосковье

Молодой человек был заключен под стражу за вовлечение ребенка в зацепинг. В результате поездки мальчик получил серьезные травмы, передает АГН «Москва» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в конце июня на перегоне станций «Колонтаево» – «Кашино» на Ярославском направлении МЖД. Подозреваемый заверил мальчика в том, что зацепинг не опасен, и ребенок забрался на поезд. Однако, во время поездки на крыше электрички мальчик упал и получил серьезные травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Молодого человека задержали и арестовали. Расследование продолжается.