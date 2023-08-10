Молодого человека, подозреваемого в сбыте мефедрона, задержали в гаражном кооперативе в Дмитрове

Сотрудники полиции задержали в подмосковном Дмитрове двадцатичетырехлетнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что полицейские осуществляли патрулирование территории, когда заметили мужчину, который все время оглядывался по сторонам. При беседе гражданин заметно нервничал, в связи с чем было принято решение его досмотреть. Так, в его рюкзаке и удалось обнаружить четыре свертка из полимерного материала с веществом.

Помимо этого, они также изъяли телефон с координатами закладок наркотиков, благодаря чему по указанным местам было изъято еще восемнадцать свертков с аналогичным содержимым. Согласно проведенной экспертизе, содержимым одного из изъятых свертков является мефедрон.

Задержанный пояснил, что он забрал наркотическое вещество из тайника в деревне Ярово для того, чтобы далее реализовать его на территории округа.

Накануне в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв на территории одного из заводов.