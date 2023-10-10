Молодой парень получил ранение под Белгородом при попытке задавить машиной полицейских

Стрельбой закончилась погоня за нарушителем дорожного движения в Белгородской области. Восемнадцатилетний юноша, отказавшийся остановиться и кинувшийся наутек от правоохранителей, получил огнестрельную рану.

Ночью 9 октября в регионе произошло ЧП. Внимание работников ГИБДД привлекла Лада-семерка. Она нарушила правила обгона на дороге, но на попытку ее остановить машина только увеличила скорость. Ее водитель, 18-летний молодой человек, попытался скрыться. А возле села Сергиевка, где был выставлен заслон из дорожных конусов, он вообще попытался переехать преградивших ему путь полицейских.

«Инспекторами ДПС было применено табельное оружие, которым были произведены выстрелы по колесам автомобиля», - заявили в региональном управлении МВД.

Их слова привело ТАСС. Сам гонщик получил при этом ранение. Его удалось остановить немного позже, уже в Чернянском районе. Оказалось, что в салоне автомашины находился пассажир, 17-летний подросток. Он не пострадал. Водителя обвинили в нарушении целого ряда статей Административного кодекса РФ, самого его пришлось отправить в больницу.