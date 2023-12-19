Молодому парню дали длительный срок заключения в колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге

19-летний Илья Мироничев решил заработать 10 тысяч рублей, которые ему предложили в мессенджере. Для этого ему было необходимо поджечь железнодорожное оборудование в поселке Агроном, который находится под Краснодаром. Он предложил своему несовершеннолетнему знакомому помочь ему и присоединиться к преступлению. Сам он вскрыл шкаф при помощи отвертки и молотка, залил в нее горючую жидкость и поджег ее. Приятель в это время наблюдал за окрестностями.

«С учетом его молодого возраста и других смягчающих обстоятельств по совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 6 месяцев», - постановил Краснодарский краевой суд.

О его приговоре сообщило ТАСС. Первый год своего срока Мироничев проведет в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.