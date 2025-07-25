Момент взрыва в жилом доме в Саратове попал на видео: возбуждено уголовное дело

На снятых кадрах видно, как взрывается одна из квартир на верхних этажах десятиэтажного дома. После этого во все стороны летит пыль, а панели, из которых состоит дом, начинают складываться и рушиться вниз.

Уже известно, что от взрыва и обрушения конструкций погибли три человека, возможных выживших разыскивают с собаками спасатели. По имеющимся данным, взрыв случился на девятом этаже. Сам дом не был аварийным, его сдали в эксплуатацию в 2009 году. Он насчитывает пять подъездов, в которых расположены 195 квартир.

Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании во время ЧП. В нем официально проживает на 2025 год как минимум 256 человек. Сейчас родственники жильцов не могут выйти на связь с двумя своими близкими. Вполне возможно, что под завалами дома могут находиться люди, как из числа проживавших в нем, так и случайные прохожие. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уже заявил, что наиболее вероятной причиной взрыва считают утечку бытового газа. По этому поводу уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске после взрыва бытового газа в многоэтажке загорелись три квартиры. Инцидент произошел на Анапском шоссе, спасатели оперативно локализовали огонь.