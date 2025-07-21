Взрыв газа в новороссийской многоэтажке: прокуратура начала проверку, эвакуированы 25 человек

В Новороссийске после взрыва бытового газа в многоэтажке загорелись три квартиры. Прокуратура начала проверку, эвакуировано 25 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости.

В Новороссийске на Анапском шоссе произошел хлопок газа в пятиэтажном жилом доме. В результате возгорание охватило три квартиры, общая площадь пожара составила 300 кв. м. Спасатели оперативно локализовали огонь, угрозы для жильцов других этажей нет.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв газовоздушной смеси. На месте работали сотрудники МЧС, ДПС и Росгвардии. Участок Анапского шоссе временно перекрыли — на проезжей части остались осколки стекол и обломки мебели.

Ранее газ взорвался в жилом многоквартирном доме под Новосибирском.