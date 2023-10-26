Monde: украинское контрнаступление провалилось из-за «экстраординарной» российской обороны

За 150 дней после начала контрнаступления украинская армия смогла незначительно продвинуться вперед лишь на отдельных участках, а в настоящее время и вовсе застряла и в этом календарном году уже не имеет никаких шансов на успех.

Газета цитирует высокопоставленного французского чиновника, который назвал российскую оборону «экстраординарной».

Следующий год, по мнению экспертов издания, обещает стать еще более тяжелым для Украины. Поставленные ей боеприпасы уже истощены, а их полноценное пополнение будет возможно только в 2025 году, поскольку западные производственные мощности пока не могут на сто процентов удовлетворить потребности ВСУ. Кроме того, украинская армия несет большие людские потери, и ей все сложнее пополнять свои подразделения.

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