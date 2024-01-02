Мощные взрывы и тревога: ВСУ снова начали атаку Белгорода

Днем 2 января на Белгород было совершено очередное нападение. В городе звучат сирены о возможной опасности с воздуха, всех жителей просят прятаться в укрытия. Предполагают, что со стороны Украины снова начался обстрел.

По данным Mash, местные жители слышали не менее 20 взрывов. Их характер пока неизвестен. Не исключено, что ВСУ применяют ракетные установки, но дополнительный шум создает работа ПВО.

Напомним, при последнем обстреле Белгородской области погибли 25 человек, включая детей.