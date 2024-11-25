Мощный пожар площадью 3000 квадратных метров возник на складе на юге Москвы

На юге российской столицы вспыхнул пожар, который охватил территорию склада общей площадью в 3 тыс. кв. м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По данным МЧС, пожар вспыхнул в двухэтажном складском здании, которое находится по адресу ул. Промышленная, д. 11, стр. 44. Очаг возгорания возник на втором этаже этого объекта. С самого начала пламя охватило 250 кв. м. этого помещения, но довольно быстро распространилось на площадь в 3 тыс. кв. м.

Тушение этого пожара сильно осложняется тем, что в складе хранятся баллоны с фреоном, временами слышны хлопки. Пожару уже присвоена повышенная степень сложности. В здании частично обрушилась кровля, предположительно, на площади в 500 кв. м. К ликвидации ЧП уже привлечены 31 единица техники, а также 75 человек из числа пожарных расчетов.

Ранее приводилась статистика природных пожаров в лесах Подмосковья за истекший летний сезон. Было отмечено 198 возгораний, которые охватывали почти 102 гектара лесных насаждений. Все эти ЧП удалось вовремя ликвидировать, не допуская их заметного распространения.