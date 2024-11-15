Почти двести пожаров произошли в лесах Подмосковья за сезон

Сегодня в подмосковных лесах закрывается пожароопасный сезон, в общей сложности за этот период в регионе произошло 198 лесных пожаров на площади 101,99 гектара. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение количества пожаров на 17 возгораний и уменьшение их площади — на 42,9 гектара. За счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составила 0,52 гектара», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете подчеркнули, что все возгорания удалось своевременно ликвидировать. Их помогали выявлять видеокамеры, местные жители, а также патрулирования. К тушению пожаров привлекались более 2,6 тысячи человек и 1,3 тысячи единиц техники.

Чаще всего возгорания возникали из-за нарушения правил пожарной безопасности, а также палы сухой травы. Наибольшую горимость зафиксировали в Ногинском, Виноградовском, Московском учебно-опытном, Егорьевском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.