Мощный пожар в киевском супермаркете попал на видео

Здание супермаркета «Сильпо» горит в Дарницком районе Киева, пишет «МК» со ссылкой на украинские СМИ. Происшествие попало на видео.

18 июля в массиве Позняки загорелся супермаркет. Предварительно установили, что очаг возгорания был в электрощитовой.

Судя по кадрам из Сети, огонь полыхает на большой площади, из здания валит черный густой дым и пламя. Сотрудников и посетителей большого супермаркета эвакуируют, пока нет точной информации о пострадавших или погибших.

Очевидцы сообщают, что на месте также находится множество пожарных, полицейских и бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Белгородскую область атаковали украинскими беспилотниками.