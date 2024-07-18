Мощный пожар в киевском супермаркете попал на видео
Фото: [pxhere.com]
Здание супермаркета «Сильпо» горит в Дарницком районе Киева, пишет «МК» со ссылкой на украинские СМИ. Происшествие попало на видео.
18 июля в массиве Позняки загорелся супермаркет. Предварительно установили, что очаг возгорания был в электрощитовой.
Судя по кадрам из Сети, огонь полыхает на большой площади, из здания валит черный густой дым и пламя. Сотрудников и посетителей большого супермаркета эвакуируют, пока нет точной информации о пострадавших или погибших.
Очевидцы сообщают, что на месте также находится множество пожарных, полицейских и бригад скорой помощи.
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