Украинцы снова атаковали Белгородскую область беспилотниками: что известно

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области с помощью беспилотников. Так, очередные инциденты случились в четверг, 18 июля, о чем сообщил в своем официальном канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, первый вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на движущуюся машину в районе поселка Октябрьский под Белгородом. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, у него баротравма и минно-взрывная травмы, пострадавшего не пришлось госпитализировать после оказания медпомощи врачами.

В одном из частных домов села Новая Нелидовка, что также под Белгородом, выбило окна и посекло забор в результате падения украинского БПЛА, в Шебекино дрон-камикадзе снова пытался атаковать промпредприятие (к счастью, повреждения получила только крыша). Как и в селе Козинка – из-за атаки дрона повреждена крыша частного дома. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Париже готовятся представить новый пакет помощи Украине. Подробнее в материале.