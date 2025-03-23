Мощный удар по беспилотнику ВСУ в Харьковской области показали на видео

Бойцы группировки войск «Запад» ВС России ударили по вражескому БПЛА в Харьковской области, что попало на видео.

Кадры ликвидации вражеского дрона опубликовали 23 марта. Российские бойцы регулярно следят за расчетами беспилотников в небе над Харьковской области. Оперативная реакция и наведение позволили выследить и уничтожить очередной дрон.

Оператор дрона с системой сбросов смог обнаружить БПЛА «Баба-Яга» ВСУ, переоборудованных в бомбардировщики с ночной системой видения. При этом ВС России применили малый дрон с сеткометом, мощно ударив по вражеской техники.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили еще одно село в ДНР от противника.