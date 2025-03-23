Еще одно село в ДНР освободили от оккупации ВСУ

В Донецкой Народной Республике освободили еще одно поселение. Минобороны России подтвердило, что ВС РФ установили контроль над селом Срибное.

Боевыми успехами отличились российские бойцы группировки «Центр». Они установили контроль над населенным пунктом Срибное в ДНР, выдавив противника с территории. Отмечается, что украинские войска понесли большие потери: свыше 500 солдат, пишет KP.RU.

«В результате активных и решительных действий российских военнослужащих населённый пункт Срибное был освобождён», — заявили в ведомстве.

Напомним, 23 марта по сообщению замгубернатора Запорожской области ВСУ нанесли удар по электроподстанции в Пологах. Более 11 абонентов остались без электричества до восстановления подачи.

Ранее12 марта стало известно, что ВС РФ освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в ДНР.